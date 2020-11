Appello per Lecco: Gaia Bolognini nominata nuovo portavoce della lista civica

Cambio all'interno di Appello per Lecco. Come fatto sapere dal Direttivo, «in una fase di riorganizzazione» mercoledì 11 è avvenuta la nomina a portavoce, «voluta dall'unanimità del Consiglio Direttivo» di Gaia Bolognini; in precedenza il ruolo era svolto direttamente dall'ufficio di Presidenza nominato nel 2016.

Appello per Lecco: Gaia Bolognini nuovo portavoce

Assessore all'edilizia privata, urbanistica e demanio durante il Brivio II, «avrà il compito di veicolare le posizioni politiche e organizzative del Direttivo dell'associazione e del Presidente. A Gaia, che avrà ampie deleghe per relazionarsi anche con il mondo politico, dell'informazione e dei media locali, i nostri migliori auguri di buon lavoro e la gratitudine del direttivo di Appello per Lecco per la disponibilità dimostrata accettando l'incarico».