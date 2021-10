Arrigoni: "Estendere la validità di bonus edilizi e superbonus"

Estendere la validità dei bonus edilizi e del superbonus anche al 2022 e al 2023. Lo chiede Paolo Arrigoni, senatore lecchese della Lega, in vista della prossima Manovra finanziaria. Secondo Arrigoni si tratta di provvedimenti necessari per favorire ancora di più la ripresa del Paese.

"La prossima Manovra dovrà contenere la proroga di tutti i bonus edilizi (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, facciate, arredi) almeno a tutto il 2022 e il Superbonus al 2023, a favore di tutta la platea di beneficiari, inclusi gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti - dichiara Arrigoni - La Lega su questo era ed è chiara: non si possono tradire le attese di proprietari ed imprese, già in difficoltà per la pandemia e il caro materiali e a causa di una normativa da semplificare, che confidavano in un rinnovo degli incentivi".

Il senatore Arrigoni, che ricopre anche l'incarico di responsabile del dipartimento Energia del partito, e la deputata Giorgia Andreuzza, vicepresidente della commissione Attività Produttive della Camera, aggiungono quindi: "Riteniamo necessario leggere le aspettative del Paese reale, soprattutto ora che la vita economica nazionale ha una valida prospettiva di crescita: solo a partire dal 2024 si potrà immaginare un decremento delle misure, quando verosimilmente le condizioni macroeconomiche della nostra economia saranno complessivamente migliorate e più stabili".