Superbonus, Arrigoni: "Importanti proroghe, una risposta concreta al Paese"

"Con il panettone a Natale, dopo quella per i condomini, arriva anche la tanto auspicata proroga del 110% per le unifamiliari, per le case di riposo e per gli interventi trainati al pari di quelli dei condomini. Inoltre per gli edifici collegati al teleriscaldamento è stato finalmente rimosso il vincolo che fino ad oggi li escludeva ingiustamente dal beneficio del Superbonus". A comunicarlo è il senatore lecchese Paolo Arrigoni, responsabile energia della Lega, che ricorda il lavoro in commissione bilancio dei colleghi senatori leghisti Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor e Tosato.

"Per le case unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono stati cancellati la previsione del reddito Isee e il vincolo dell'abitazione principale previsti nel testo base della manovra - aggiunge Arrigoni - La proroga del 110% scatta quindi per tutti al 31 dicembre 2022, purché a giugno i lavori completati siano almeno il 30%. Per le case di riposo guidate da consigli di amministrazione i cui componenti non percepiscono compensi, invece, la proroga ottenuta è ampia e pari a quella dei condomini: 110% sino al 2023 e poi doppio décalage sino al 2025 (70% nel 2024 e 65% nel 2025)”.

"Risposte concrete a proprietari di casa, professionisti e imprese"

Sempre secondo l'esponente lecchese del Carroccio: "La Lega è stata determinante nel definire con la maggioranza il pacchetto di proposte migliorative al Superbonus, che il Governo ha accolto, dando così risposta alle attese e preoccupazioni di proprietari di casa, professionisti e imprese. Siamo altresì soddisfatti perché è stata trovata una soluzione ad un altro tema che avevamo sottolineato con forza con un nostro emendamento: quello del riconoscimento del prezziario DEI per tutte le tipologie di lavori, sanando una situazione di stallo nelle asseverazioni che da un paio di settimane si era venuta a creare a seguito di una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate”.