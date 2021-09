Bellano: Leone, Ferrarelli e Vanelli in Giunta. Nogara: “La maggioranza si è sfaldata”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La nota vicenda delle spaccature interne alla maggioranza del Sindaco Rusconi ha raggiunto, nelle ultime settimane, l’epilogo finale. Dopo le dimissioni dell’Assessore all’urbanistica e lavori pubblici Pierfranco Pandiani e, più recenti, del Vicesindaco e Assessore al bilancio, personale e partecipate Thomas Denti, il primo cittadino ha provveduto, con propri decreti, a sostituire gli uscenti nominando Assessore all’Istruzione Clementina Leone, Assessore al commercio Mattia Ferraroli e conferendo l’incarico di Vicesindaco all’Assessore Jessica Vanelli.

La tensione e le difficoltà di tenere unito un gruppo ormai sfaldatosi da mesi sono così emerse definitivamente a 20 giorni dal voto di rinnovo amministrativo. La maggioranza di Bellano Guarda Avanti, un tempo granitica, si è via via sgretolata con il prosieguo della legislatura, fino al definitivo addio di metà Giunta, compreso il numero due del gruppo.

Pubbliche sono ormai le ragioni che hanno motivato le scelte di lasciare Giunta e Consiglio; come gruppo non possiamo però non notare il dato politico fondamentale legato alle dimissioni di Assessori cruciali, parte della lista Rusconi fin dalla sua costituzione e, ancora di più, non capiamo la necessità di sostituirli con nuove nomine, a poco più di due settimane dalle elezioni, con incarichi che prima non avevano trovato posto in Giunta essendo conferiti, con delega, ai Consiglieri, attribuendo invece i settori di competenza di Denti e Pandiani direttamente al Sindaco.

Riteniamo che sarebbe stato sicuramente meglio chiarire pubblicamente le motivazioni degli strappi e informare i bellanesi sulla necessità di nominare dei sostituti in un lasso così breve di mandato.

Progetto Comune ringrazia Denti e Pandiani per il loro impegno in questi anni e augura ai nuovi assessori un buon, seppur breve, lavoro. Il nostro Gruppo si presenta rinnovato, coeso e motivato alle prossime elezioni, pronto ad affrontare unito il percorso amministrativo, se i bellanesi vorranno accordarci la loro fiducia.

Progetto Comune