Boscagli sul "Bione": “Futuro investito in un bando assurdo che non si poteva vincere”

600.000 euro persi affidandosi al Bando Nazionale Sport e Periferie che non si poteva vincere. Fondi che dovevano finanziare spogliatoi e riqualificazione del Bione e ora svaniti nel nulla. Un bando studiato, assurdamente, per favorire solo alcune zone d'Italia ma sulla quale la Giunta ha investito il futuro di parte del Centro.

Nonostante imponenti investimenti regionali, lo sforzo dello stesso Sottosegretario lecchese Antonio Rossi, e la messa a Bilancio comunale di una parte dei fondi, ci troviamo di nuovo al palo con il rischio di vedere i nostri ragazzi fare ancora le docce direttamente dal soffitto. Quel soffitto, quegli spogliatoi, per i quali la Giunta aveva riposto tutta la fiducia di una riqualificazione in finanziamenti che non esistono.

Filippo Boscagli

Consigliere Lecco Ideale