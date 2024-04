Bione, Appello per Lecco chiama a raccolta i professionisti: “Basta risposte generiche”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

L'ingegner Marco Marchetti ha protocollato la propria risposta presso il Comune di Lecco.

L'ing. Marchetti replica punto su punto al sindaco e ai suoi collaboratori in base alla risposta che hanno voluto inoltrare dopo la petizione sulla chiusura della piscina del Bione e relativamente ai documenti ricevuti dal sottoscritto in base a un accesso agli atti, considerato che i consiglieri comunali non erano stati informati della volontà di chiudere l'impianto.

Appello per Lecco non ha nessuna intenzione di assecondare risposte evasive e generiche, finalizzate ad annacquare un atteggiamento istituzionale che meriterebbe ben diversa procedura di confronto e condivisione tra le forze politiche e con i cittadini.

Pertanto sarà, da oggi, nostra premura, grazie anche ai molti professionisti ed esperti che simpatizzano per il nostro movimento civico, chiedere loro, ogni qualvolta le risposte dell'esecutivo si manifestano troppo generiche e non soddisfano le aspettative dei contribuenti di analizzare a fondo, assieme a noi, le documentazioni fornite e offrire alla comunità lecchese relazioni concrete e autorevoli.

Ci auguriamo che anche i mass media locali abbiano la pazienza e la volontà di gradire questi contributi, finalizzati in particolare a risalire alla verità.

È una attività di servizio che svolgiamo anche per voi, per fare in modo che l'approssimazione di una risposta fornita istituzionalmente non prevalga sul diritto di offrire una fedele ricostruzione e ricognizione di ciò che è realmente avvenuto.

Corrado Valsecchi,

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco