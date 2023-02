Bonaccini atterra a Lecco: “Ricostruzione del PD lunga e faticosa”

Ampia partecipazione del Pd lecchese al comizio di Stefano Bonaccini in centro Lecco. Il presidente della Regione Emilia-Romagna è in corsa per diventare segretario nazionale ed è stato ospitato in piazza Cermenati dal sindaco Mauro Gattinoni: a poca distanza, in piazza Garibaldi, sostenne la candidatura dell'attuale primo cittadino durante l'autunno del 2020, come ricordato dallo stesso Gattinoni in apertura. Il 56enne modenese ha scritto la propria ricetta: “Laburismo, riformismo e pragmatismo. Il percorso di ricostruzione che guiderò sarà lungo e faticoso, se diventerò segretario nazionale”.

Tanti i rappresentanti del partito che si sono portati all'ombra della statua di Mario Cermenati e in mezzo alle forti folate di vento: Vinicio Peluffo, segretario regionale, Brando Benifei, capogruppo al Parlamento Europeo, Simona Malpezzi, capogruppo al Senato, Filippo Barberis, capogruppo in consiglio comunale a Milano, Virginio Brivio, sindaco di Lecco per dieci anni prima di Gattinoni, Manuel Tropenscovino, segretario provinciale, Alessandro Alfieri, senatore, Raffaele Straniero, consigliere regionale, Pietro Radaelli, Simona Piazza e Gianmario Fragomeli, candidati al consiglio regionale. Sul palco, oltre a Straniero, è salita anche Maria Sacchi, assessore comunale alla cura della città e ai lavori pubblici.

“Tra qualche anno Italia e Spagna rischiano di essere i primi paesi con più pensionati che lavoratori - ha analizzato Bonaccini -. Migranti? Il governo ha tanto parlato di fare la guerra alle navi delle ONG, ma gli sbarchi sono aumentati rispetto all’anno scorso. Ultimamente le navi arrivano solamente dove governa il centrosinistra, si vergognano a portarli dove ci sono esponenti che gridavano "porti chiusi e prima gli italiani"”. E poi via sui temi cardine come lavoro, partite Iva, diritti civili e sanità pubblica.