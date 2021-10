Green pass dal 15 ottobre, Boscagli: “I trasporti andranno in crisi. Serve il Sistema Lecco”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Con l’avvio dell’obbligo di green pass sta emergendo il rischio della crisi di servizi essenziali, in primo luogo i trasporti.

Se il personale senza green pass fosse anche solo del 10/15% per il pendolarismo lecchese sarebbe un dato potenzialmente devastante. Infatti se per una metro o un bus di Milano potrebbe significare un’attesa di 4 minuti invece che 3, per i mezzi locali e per il trasporto ferroviario rischia invece di essere una nuova tegola di ritardi e soppressioni che colpirebbe pesantemente lavoratori e studenti.

Le Istituzioni locali devono farsi trovare pronte alla possibile emergenza del 15 ottobre, chiedendo alle aziende di predisporre con immediatezza piani di intervento e sostituzione se necessario. È sempre più evidente la necessità di rinascita del Sistema Lecco con il lavoro unitario delle istituzioni, ed in particolare un Tavolo (per quale in primis Antonio Rossi ha dato disponibilità) per il dialogo tra Comune, Provincia, Regione, Associazioni di Categoria e Aziende del trasporto, per promuovere la tutela del nostro territorio e la circolazione dei nostri cittadini.

Filippo Boscagli