Valmadrera: l'assessore Brioni promuoverà il territorio. E ci sono quattro consiglieri delegati

Nuova delega per il vicesindaco, già impegnata in istruzione, servizi bibliotecari e servizi demografici. Nuovi incarichi per Francesco Barbuto, Cesare Colombo, Piera Crippa e Domenico Mazzitelli