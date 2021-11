Manifesto dei Civici, Renato Busi: “Non ho mai aderito o sottoscritto il documento programmatico”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In merito alla nota diramata dalla lista “Civici per la Provincia” comunico che non ho mai sottoscritto, né aderito al documento programmatico inviato oggi agli amministratori locali della Provincia di Lecco.

Da amministratore locale condivido lo spirito civico che ha animato alcuni colleghi Sindaci nel delineare le priorità per la nostra Provincia, ritengo però che la persona più adatta a raccogliere il testimone di Claudio Usuelli sia Alessandra Hofmann e per questo la sostengo perché e una persona capace, in grado di unire al di là delle apparenze politiche e partitiche.

Renato Busi

Sindaco di Parlasco