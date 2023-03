Cambia Calolzio candida sindaco Diego Colosimo

Eccetto sorprese dell'ultima ora a Calolziocorte il centrosinistra correrà spaccato in due liste e per la conquista del municipio sarà corsa a tre. Da una parte il centrodestra unito con la ricandidatura del sindaco uscente, il leghista Marco Ghezzi. Dall'altra il gruppo civico "Bene Comune" che dovrebbe essere guidato dal consigliere comunale Sonia Mazzoleni, e Cambia Calolzio che ha ufficializzato oggi la candidatura di Diego Colosimo a primo cittadino.

Ed è proprio il gruppo di Colosimo ad aver inviato poco fa una dichiarazione scritta agli organi di informazione parlando di rammarico per il mancato accordo con gli altri colleghi delle forze civiche e politiche di centrosinistra, mancato accordo che non facilita certo le cose all'attuale opposizione. Tecnicamente mancano ancora due settimane al termine per la presentazione delle liste in vista del voto del 14 e 15 maggio. Ma sembra proprio che i giochi siano fatti.

"Con rammarico abbiamo appreso, solo a mezzo stampa, che il gruppo Bene Comune non intende proseguire gli incontri per costruire una lista unitaria alternativa alla destra che governa Calolzio - scrive il coordinamento del gruppo civico di Cambia Calolzio - Da tempo abbiamo cercato di favorire un processo unitario, purtroppo mai nato, tra i banchi del consiglio comunale, dove abbiamo stimolato il coinvolgimento su molti atti dei tre consiglieri di opposizione di Uniti per Calolzio, che pochi mesi fa hanno dato vita al gruppo Bene Comune".

"Siamo sempre stati pronti a fare passi indietro per trovare un'intesa"

"Mettendo da parte gli elementi di scontro per cercare di far prevalere le ragioni, seppur su linee parallele, di un?alleanza elettorale da contrapporre al centrodestra, siamo arrivati fino al passo indietro come candidato a sindaco, del nostro capogruppo Diego Colosimo, consigliere comunale che con Daniele Vanoli ha portato avanti in questi 5 anni un grande lavoro di proposte per migliorare la qualità della vita e dell?ambiente a Calolziocorte".

"Purtroppo si è consumato, non per nostra colpa, l?impensabile: Bene Comune non ha voluto scegliere un

candidato sindaco condiviso - aggiungono gli esponenti di Cambia Calolzio - A questo punto confermiamo con forza la scelta di Diego Colosimo alla guida della lista di Cambia Calolzio come candidato sindaco. È la persona ideale per questo ruolo anche per le sue competenze di architetto e di tecnico comunale. Inoltre in questi 5 anni come capogruppo di opposizione in consiglio comunale ha dato prova di coerenza, avanzando, con Daniele Vanoli, molte proposte per il bene di Calolzio e dei cittadini che vi abitano".

"Ora, nostro malgrado, non ci resta che continuare ancora con più impegno il nostro lavoro propositivo, così come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni. Con lui si candideranno cittadine e cittadini motivati e competenti per un cambio di passo sui temi ambientali, sociali e per migliorare la qualità della vita nella nostra città".