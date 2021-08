È Laura Di Terlizzi il candidato sindaco di "Tutti insieme per Nibionno"

"Tutti insieme per Nibionno" presenta il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di ottobre: è Laura Di Terlizzi.

"Una scelta condivisa da tutto il gruppo in maniera unanime e senza il minimo tentennamento - spiegano gli esponenti della lista - Una persona con una professionalità, un bagaglio culturale e umano che potrà fare tanto bene alla nostra Comunità.

Laura Di Terlizzi oltre a essere moglie e madre è anche professoressa di economia aziendale e finanza di impresa. Laura Di Terlizzi saprà pertanto coniugare, capire e comprendere a fondo i bisogni delle famiglie e degli adolescenti conoscendone per ovvi motivi familiari e professionali le molteplici sfaccettature. La sua sensibilità verso le persone deboli la porterà a comprendere appieno le necessità anche della fascia di popolazione meno giovane".

Nata a Milano nel 1975

Di Terlizzi è nata a Milano il 25 settembre 1975 e risiede a Nibionno in frazione Cibrone da 23 anni, dopo il matrimonio con Michele Ripamonti. "Ho due figlie, una ormai 19enne che ha appena ultimato il primo anno di Medicina e una di 7 anni che frequenterà, nel prossimo anno scolastico ormai alle porte, la seconda elementare - spiega, parlando di sé - Mi sono laureata in Economia e Commercio nell'anno accademico 1999/2000 con la votazione di 110/110 con lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Durante gli studi universitari ho sempre lavorato: per un periodo presso la ragioneria del Comune di Meda (città in cui ho risieduto sino al matrimonio) ove ho avuto modo di appassionarmi alla vita della Pubblica amministrazione e successivamente presso la delegazione di Oggiono della Confartigianato di Lecco ove mi sono occupata della tenuta della contabilità e di tutti gli altri adempimenti fiscali di artigiani del nostro territorio. Successivamente al conseguimento del diploma di laurea ho sempre insegnato discipline economico aziendali presso vari istituti superiori del territorio esercitando nel contempo la professione di promotore finanziario dopo aver superato l'apposito esame a livello nazionale con conseguente iscrizione all'Albo tenuto dalla Consob. Nel biennio 2006-2008 ho frequentato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca la scuola di specializzazione per l'insegnamento ove ho acquisito il titolo per l'abilitazione all'insegnamento di discipline economico aziendali. Nell'anno 2010-2011 ho conseguito presso l'Università Guglielmo Marconi il Master di II livello in didattica di discipline economico aziendali. Nell'anno 2011-2012 ho conseguito presso l'Università Guglielmo Marconi il Master di II livello in tecniche della valutazione nella scuola secondaria di secondo grado. Nell'anno 2013 ho superato il concorso nazionale per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola media superiore. Negli ultimi cinque anni ho prestato la mia attività di insegnamento presso l'Istituto Statale F. Viganò di Merate dove ho ricoperto anche l'incarico, oltre che l'insegnamento, di referente per l'orientamento in entrata e coordinatrice dei rapporti tra scuole medie inferiori e superiori".

A partire dal prossimo 1° settembre, a seguito di domanda di trasferimento, Laura Di Terlizzi insegnerà presso l'Istituto Superiore MK Gandhi di Besana Brianza. "Mi posso definire una persona attiva, dinamica e soprattutto molto determinata - aggiunge - Amo lavorare in gruppo perché credo fermamente che unendo le forze e focalizzandosi sulle diverse capacità e caratteristiche e sulle differenti competenze si possa raggiungere l'efficacia e anche l'efficienza. Collaborazione, ascolto, condivisione e cooperazione sono ciò che meglio mi caratterizzano. Vorrei concludere questa mia prima presentazione riassumendo ciò che mi ha spinto a mettermi in gioco. Dopo 23 anni in cui vivo nel paese che mi ha accolto e che ha dato tanto alla mia famiglia e a me personalmente, ritengo che sia giunto il momento di ricambiare mettendo a disposizione il mio impegno al fine di rendere ancora più bello, efficiente, inclusivo ed accogliente Nibionno".