Cantiere Lecco: “Complimenti a Negri, vittoria lieta”

Ci congratuliamo con Alessandro Negri, neo presidente provinciale di Fratelli d'Italia. Pur nella distanza di collocazione politica e nella differenza di valori, siamo lieti di questa vittoria che nei fatti ridisegna un centro destra plurale senza monopoli o primogeniture: motivi per i quali lo abbiamo da tempo abbandonato.

A lui e alla sua squadra auguriamo un in bocca al lupo per le prossime importanti sfide, sia a livello locale che nazionale aperti, come sempre, al confronto nel rispetto dei valori popolari e liberali che ci contraddistinguono.

Andrea Secchi

Coordinatore Cantiere Lecco