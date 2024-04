"Carenno Ideale" candida sindaco Pierfrancesco Mazzoleni

"La lista civica Carenno Ideale, in accordo con i tre principali partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Salvini Premier, ha scelto come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative Pierfrancesco Mazzoleni, già consigliere comunale". Con queste parole i portavoce della formazione Carenno Ideale - centrodestra unito annunciano la scelta di Mazzoleni come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di sabato 8 domenica 9 giugno.

"Ringrazio i membri della lista Carenno Ideale (tra i quali in particolar modo la consigliera comunale Livia Valentini) e i partiti di centrodestra per avermi scelto come candidato sindaco - commenta Pierfrancesco Mazzoleni - Questa scelta mi spinge ancora di più a impegnarmi per presentare ai cittadini una lista forte e credibile che sia la casa naturale di chi vuole rinnovare Carenno, riportarla ad essere una cittadina viva e chiudere con l’amministrazione Pigazzini di centrosinistra".