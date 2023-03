Cartelloni della Lega in città: nessun legame diretto con LeccoToday

Lunedì la città di Lecco si è risvegliata con dei cartelloni "sei per tre" decisamente appariscenti affissi in varie zone. Propaganda politica in grande stile per la Lega Lombarda – Salvini Premier di Lecco, che giustamente può spendere le proprie risorse come meglio crede per veicolare i messaggi: non sta certamente a noi discuterne i contenuti. Quello che ci tocca direttamente, invece, è la scritta che si legge sulla spalla destra dei manifesti, quella che riporta il nostro nome e rischia di etichettarci politicamente.

Ed è doveroso fare una precisazione: non c'è nessun tipo di legame tra gli attacchi politici della Lega Lombarda – Salvini Premier di Lecco alla giunta guidata dal sindaco Mauro Gattinoni e la redazione di LeccoToday, che dal 20 marzo 2014 ha dato spazio ai rappresentanti di ogni ideologia e appartenenza partitica. Cosa che continuerà a fare nel pieno rispetto della propria stessa natura, oltre che delle regole deontologiche.

Entrando nello specifico, la presenza del nostro nome ha parzialmente senso d'esistere accanto al cartellone che reca la scritta "3,5 milioni di tasse in più, soldi tolti ai lecchesi", in quanto quel dato fa riferimento alle cifre da noi riportate al termine della polemica approvazione del bilancio di previsione 2023: il Comune ha scelto di alzare l'addizionale Irpef allo 0,8% e di aumentare le tariffe per la fruizione di vari servizi (asili nido, affitto delle sale...) per sanare i 7,3 milioni di ammanco. Un dato oggettivo e dichiarato dall'amministrazione stessa. E sempre su queste colonne è stato riportato un altro numero: i lecchesi perdono 60 ore di vita nel traffico ogni anno, come emerso dall'indagine svolta dalla società americana Inrix; anche in questo caso il numero è stato speso a fini propagandistici in un momento di nota tensione all'interno della maggioranza.

Siamo stati usati come fonte e riferimento: finché si tratta di dati oggettivi è accettabile, dato che anche sui social network le pagine dei politici di ogni colore sono invase da "ritagli di giornale" e link usati a questo fine. Ma abbiamo il dovere di fare un'altra precisazione netta: quando si parla di "una città senza sicurezza" o di "centro sportivo del Bione: tante parole e nulla di fatto" si entra in una dimensione diversa e non oggettiva, in quanto noi stessi raccontiamo spesso di risse, aggressioni e dibattiti sul centro sportivo senza nemmeno lontanamente farne una questione politica. Riportare i fatti senza pregiudizio: da nove anni il timone punta in quella direzione e continuerà a farlo anche in futuro.

Grazie per l'attenzione,

La Redazione di LeccoToday