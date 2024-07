Minoranza assente a Casargo? “Impegni preesistenti, supposizioni infondate”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Gentile direttore,

dopo aver letto e udito di tutto e di più sulle motivazioni che avrebbero spinto il nostro gruppo ad assentarsi dalla seduta d'insediamento del Consiglio comunale di Casargo, riteniamo necessario fare un po' di chiarezza, ond'evitare che nuove e ulteriori supposizioni totalmente infondate possano circolare, alimentando maldicenze sul nostro operato.

Questi i fatti: l'assise del 24 giugno scorso, convocata dal primo cittadino senza usarci la cortesia di concordare una data tale da garantire la presenza di tutti i consiglieri, non c'ha consentito di prendervi parte, com'era nelle nostre intenzioni, per impegni familiari e lavorativi già presi da tempo e così pure la seduta riconvocata per il 29 del mese scorso.

Grazie all'intervento della Prefettura di Lecco, che ci permettiamo di ringraziare in questa sede, il nostro capogruppo è stato finalmente interpellato dal segretario comunale per la data di convocazione del successivo Consiglio, tenutosi il 5 luglio, garantendo la nostra presenza come concordato.

Fra le mille inutili polemiche nate su certa stampa locale, ci saremmo aspettati di leggere, per lo meno, una semplice osservazione, sfuggita ai più, che pure possiede una certa rilevanza amministrativa: come mai, nella prima seduta del 24 giugno, non si è proceduto ugualmente all'insediamento della Giunta, rinviando a successivo Consiglio solo le votazioni sulle commissioni, come avvenuto in altri Consigli comunali della nostra Provincia? Come mai è stato necessario, da parte dell'amministrazione comunale, contattare la Prefettura per sapere il da farsi in occasione del primo Consiglio comunale?

L'assenza dell'opposizione, è cosa nota anche a chi non ne mastica di diritto, non inficia l'avvio di una consiliatura. Anche perché, diversamente, nessun Consiglio comunale (o quasi) potrebbe prendere serenamente avvio.

Cordiali saluti,

Gruppo consiliare "Per Casargo-Lega-Centrodestra-Indipendenti"

Dr. Giovanni Pasquini

Giuseppe Rusconi

Oman Uberti