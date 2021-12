Nuova caserma per i carabinieri di Valmadrera. Ascolto: “Via Casnedi è più adatta”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Una mozione per chiedere una revisione del progetto legato alla nuova caserma dei carabinieri di Valmadrera. La struttura dovrebbe sorgere all'interno della frazione Parè, ma per il gruppo di minoranza, al contrario, sarebbe più adatto la frazione di Caserta, precisamente la zona di via Casnedi dove dovrebbe sorgere il centro polifunzionale con, al suo interno, la caserma dei pompieri.

La mozione

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Ascolto Valmadrera Mauro Dell’Oro e Guido Villa richiedono l’iscrizione all'O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile della seguente mozione:

Premesso che

la Giunta comunale intende procedere con la progettazione di fattibilità, propedeutica alla futura realizzazione della caserma dei Carabinieri:

la Giunta Comunale ha espresso l’intenzione di posizionare un’area di parcheggio camper nella zona di Parè.

Considerato che

la Giunta comunale in contemporanea ha avviato lo studio di fattibilità della nuova sede del gruppo volontari dei VVF di Valmadrera;

il gruppo Ascolto Valmadrera ha valutato la questione con le seguenti considerazioni:

La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

Innanzitutto, dichiariamo che siamo perfettamente d'accordo con la previsione della nuova caserma dei Carabinieri ma non siamo d'accordo con le scelte della maggioranza sul posizionamento.

Non riteniamo che la posizione prevista per la caserma in Via Promessi Sposi, a valle del nuovo parcheggio nei pressi della scuola materna di Paré, sia potenzialmente adatta.

E' vero che nel 1990 circa, in questa area, era stato approvato un progetto della caserma con annessi alloggi riservati agli stessi Carabinieri; ma ora le condizioni sono cambiate, ed anche il ruolo e le nuove peculiarità del LUOGO PARE'.

Senza dimenticare che allora il parcheggio non era di queste dimensioni e quindi l'area era più ampia. (Forse, dato che ora sappiamo le intenzioni della maggioranza, sarebbe stato meglio aver progettato la caserma e il parcheggio nello stesso progetto per averli coordinati.)

Considerato che è in discussione la previsione di posizionare la nuova sede dei VVF volontari di Valmadrera nell'area di Via Casnedi, considerato che in quella zona ci sono anche altre aree di proprietà pubblica, riteniamo che posizionare anche la caserma dei Carabinieri in quella zona sia la soluzione migliore. Molto più accessibile da parte degli utenti, che sono anche extracomunali, tenendo conto della diretta accessibilità alla Strada Statale 36 per le emergenze.

Questo comporta anche la vantaggiosa possibilità di insediare l'area camper in Via Promessi Sposi, in sostituzione della caserma.

Pensare di insediare l'area camper, di fronte al "pratone", sarebbe una continuazione nella costruzione dell'immagine di Parè più come parcheggio che ambito turistico. Inoltre, riteniamo che in quest’area, appartata nel verde, sia possibile concedere ai camperisti la libertà di una minima attività di manutenzione per ricariche acqua, scarico rifiuti senza essere invasivi alla vista dei turisti a passeggio.

Per questi motivi il gruppo Ascolto Valmadrera propone al Sindaco e alla Giunta che

sia prevista la posizione della nuova caserma dei Carabinieri nelle aree di via Casnedi;

sia insediata la prevista area camper nell’area a valle del parcheggio nei pressi della scuola materna di Parè, in sostituzione della caserma.

Mauro Dell’Oro

Guido Villa