Elezioni a Colico, xAgire sostiene Grega: «È stato un Sindaco capace e serio»

Raffaele Grega è stato un Sindaco capace e serio che nello svolgimento dell’incarico che la cittadinanza gli aveva affidato ha dimostrato particolare sensibilità alle esigenze ed alle necessità espresse dalla propria comunità.

Pur non essendo stato riconfermato nel 2016 ha, con costanza e correttezza, tenuto fede agli impegni sottoscritti con i suoi elettori, ricoprendo il ruolo di consigliere di minoranza nell'ultima consigliatura.

Questi elementi, oltre alla sua esperienza e al suo spessore umano, sono stati determinanti perché il sodalizio xAGIRE decidesse di sostenere attivamente la rinnovata candidatura a Sindaco di Raffaele Grega.

xAGIRE è un sodalizio che riunisce in sé le diverse anime delle forze civiche e politiche come Alleanza Civica, Appello per Lecco, Azione e +Europa. In occasione delle elezioni amministrative del prossimo autunno, xAGIRE ha avviato un percorso di esplorazione con le diverse realtà locali chiamate a rinnovare le cariche municipali e con le forze civiche e politiche che vi operano, il cui fine è unicamente quello di contribuire in maniera responsabile allo sviluppo sociale ed economico e alla sicurezza dei nostri territori, oltre che per fornire supporto ad amministratori che abbiamo dato prova di indiscusse capacità.

Nel Comune di Colico, da tempo xAGIRE si sta confrontando con i componenti della lista civica "Colico di Tutti", composta da cittadini desiderosi di dare il proprio contributo in termini di idee, proposte ed azioni concrete per la propria comunità. Il progetto, orientato alla fattibilità e all’inclusività che la lista “Colico di tutti” ha delineato, ha portato a riconoscere il valore intrinseco di tale proposta politica, al quale si aggiunge il profilo morale ed etico che tutti riconoscono al candidato sindaco Raffaele Grega.

xAGIRE si schiera dalla parte di "Colico di Tutti" perché crede in un modo di fare politica corretto, trasparente e lungimirante e che ha come obiettivo il bene comune, unica via percorribile per una amministrazione della “Res Publica” degna di tale nome.

Alleanza Civica – componente della presidenza nazionale Nicola Pontiggia

Appello per Lecco – Presidente Rinaldo Zanini

Azione – coordinatore provinciale Giovanni Sabadini

+Europa – coordinatore regionale e membro dell’assemblea nazionale Luca Perego

xAGIRE – portavoce Gaia Bolognini