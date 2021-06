Colico: Italia Viva sostiene la candidatura di Raffaele Grega a sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Italia Viva della Provincia di Lecco ritiene che Raffaele Grega sia il candidato sindaco più autorevole da sostenere per le prossime elezioni comunali di Colico che si disputeranno in autunno.

L'Amministrazione uscente ha governato in modo confuso e senza il raggiungimento di particolari obiettivi, e Grega ha già dimostrato di poter essere un sindaco capace oltre che di saper proporre un'opposizione ferma in modo sempre attento ai bisogni del territorio. Italia Viva Lecco auspica che in questi mesi possano unirsi anche altre personalità e esperienze civiche, politiche, associative al lavoro serio, competente e focalizzato sui bisogni del territorio che Raffaele Grega da circa un anno sta organizzando, per poter rendere più forte e più condivisa la lista che concorrerà alle prossime elezioni comunali, con l'obiettivo di dare al paese un'Aamministrazione che sappia valorizzare Colico e le sue bellezze.

Giulia Vitali, coordinatrice Italia Viva Lecco

Antonio Ruscon, coordinatore Italia Viva Lecco