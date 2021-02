Monica Gilardi si ricandida sindaco di Colico: «Esempio di buona amministrazione»

L'attuale sindaco Monica Gilardi si ricandiderà alla guida di Colico. La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore da parte di Forza Italia e Lega. «Con Monica Gilardi prosegue un esempio di buona amministrazione - spiegano Davide Bergna, (Coordinatore provinciale FI), Mattia Micheli (Coordinatore Area Riviera e Lago FI) e Ferruccio Adamoli (referente Colico FI) - Forza Italia saluta con entusiasmo la ricandidatura di Monica Gilardi a sindaco di Colico, nel solco della buona amministrazione fin qui condotta per il rilancio del paese. Condividiamo il programma e l’operato, e proseguiremo nei prossimi anni la collaborazione per portare a termini i grandi progetti per Colico e consolidarne la buona amministrazione».

Sulla stessa lunghezza Paolo Arrigoni, referente della sezione di Colico per la Lega - Salvini Premier. «Abbiamo ritenuto di sostenere alle prossime elezioni l'Amministrazione uscente, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti - sottolinea Arrigoni - Auspichiamo che a tale indicazione possano aderire anche altre forze politiche, senza preclusioni alcune, nell'intento di un più vasto apporto al programma che verrà delineato per il futuro del Comune di Colico. La Lega ha accolto molto positivamente la decisione del sindaco uscente di ripresentarsi alle prossime amministrative, valutando con estremo interesse i programmi e le opere realizzate dall'attuale Giunta. Crediamo fortemente che Colico debba e possa continuare nel percorso finora delineato, meritandosi di conseguire risultati ancora maggiori per il bene dei suoi concittadini. La Lega - aggiunge il portavoce locale del Carroccio - lavorerà a stretto contatto con gli amministratori uscenti per definire un programma completo e ambizioso da proporre ai colichesi, con l'apporto di una squadra rappresentativa e competente. Per tutti questi motivi sosterremo con determinazione la lista "Noi per Colico" guidata da Monica Gilardi».