Colico: la lista civica Più Comunità punta sulla valorizzazione delle spiagge

Tra i valori fondanti della lista civica Più Comunità vi è la valorizzazione del patrimonio ambientale del nostro territorio, con particolare attenzione alle innovazioni ecosostenibili e alla sicurezza.

Siamo consapevoli di abitare un territorio ricco di bellezze e potenzialità e sarà nostra responsabilità migliorarlo con rispetto e grande cura. Per questo, un punto importante del nostro programma riguarda le spiagge di Colico che, essendo una delle principali attrattive per i turisti e un'oasi di relax per i colichesi, meritano un'attenzione particolare e una significativa riorganizzazione con l'implementazione di numerosi servizi, oggi carenti.

In particolare, i nostri interventi riguarderanno:

l'installazione di servizi igienici autopulenti di nuova generazione che garantiscano un ambiente pulito a ogni accesso e dotati anche di uno spazio per i più piccoli con fasciatoio;

interventi green: docce a energia solare termica per la produzione di acqua calda, punti di ricarica per e-bike, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, in numero consono e ben distribuiti nell'area di ciascuna spiaggia;

delimitazione di un corridoio per il passaggio in sicurezza dei surfisti con le loro attrezzature, evitando così che le ingombranti vele e tavole siano trasportate sopra le persone distese al sole, come purtroppo avviene oggi senza alcuna regolamentazione;

apposita segnaletica per gli spazi riservati ai surfisti e ai bagnanti;

videosorveglianza;

accurata manutenzione e maggiore pulizia delle spiagge.

Questi interventi renderanno le nostre spiagge moderne, attrezzate in modo ecosostenibile, più sicure e soprattutto più accoglienti e piacevoli per i numerosi bagnanti che ogni estate beneficiano della loro bellezza.

Lista civica Più Comunità, candidato sindaco Dario D'Andrea