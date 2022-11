Comune, 72 dimissioni in due anni: “Alcuni comparti più colpiti di altri...”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ho avuto modo durante l'ultimo Consiglio Comunale di manifestare la mia preoccupazione per la fuga massiccia di funzionari, impiegati e dirigenti dal Comune di Lecco. Ho chiesto un accesso agli atti per sapere, dall'ottobre 2020 all'ottobre 2022, quante sono state le dimissioni a vario titolo dei dipendenti di Palazzo Bovara: 72 in soli due anni e altri hanno la valigia in mano. Circa un quarto della popolazione professionale del Comune ha deciso di abbandonare la nave; vero che sono stati sostituiti, ma abbiamo perso competenze e cognizioni di causa importanti, memorie storiche, dirigenti e funzionari di comprovato valore, persone accreditate e autorevoli verso le altre istituzioni pubbliche.

I nuovi arrivi saranno anche volenterosi, ma avranno bisogno di diverso tempo prima di conoscere alla perfezione la città, le dinamiche e le modalità amministrative conseguenti. Gli errori che si sono registrati negli ultimi tempi possono essere figli anche di questo esodo e sarebbe sbagliato non interrogarsi. Bisogna capire perché il malessere all'interno del Comune continua a serpeggiare, quali sono le cause e sopratutto perché alcuni comparti perdono più professionalità di altri.

Non voglio fare processi sommari, ma non sarà voltando la faccia dall'altra parte che si potranno restituire gli elementi di garanzia professionale, anche nella catena di controllo, attendendo il manifestarsi di qualche altro errore pesante e significativo per le casse comunali o la perdita di qualche altra occasione di finanziamento pubblico.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di appello per Lecco