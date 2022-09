"I candidati locali incontrano le aziende", dibattito pubblico in vista del voto

Api Lecco e Sondrio organizza un dibattito pubblico con i candidati del territorio in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. "I candidati locali incontrano" è il titolo dell'iniziativa che si terrà lunedì 19 settembre alle ore 20.45 presso la sede dell'Associazione Piccole e medie Industrie in via Pergola 73 a Lecco. Nel dibattito moderato dalla giornalista Katia Sala, interverranno:

Paolo Arrigoni , candidato plurinominale al Senato per il Centrodestra

, candidato plurinominale al Senato per il Centrodestra Giuseppe Conti , candidato plurinominale al Senato per Azione/Italia Viva

, candidato plurinominale al Senato per Azione/Italia Viva Giovanni Currò , candidato plurinominale alla Camera per il Movimento 5 Stelle

, candidato plurinominale alla Camera per il Movimento 5 Stelle Paolo Lanfranchi, candidato plurinominale al Senato per il Centrosinistra.

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione (causa capienza limitata della sala) Cliccando qui.