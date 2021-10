Silea, ecco il consigliere di minoranza di Valmadrera: è Stefano Parolari

Sciolto il nodo consigliere per Valmadrera: sarà Stefano Parolari a rappresentare la minoranza all'interno del Comitato Tecnico Scientifico di Silea. Leghista di lungo corso e commissario provinciale fino al recente subentro del calolziese Daniele Butti, parlerà sia per il capogruppo Leidi, Frusca e Bartesaghi, ma anche per Villa e Dell'Oro, consiglieri di Ascolto Valmadrera.

“Grande soddisfazione”

“La nomina di Parolari avviene con nostra grande soddisfazione - ha spiegato proprio il Gruppo valmadrerese della Lega - per il fatto che è stata scelta una persona che ha dedicato tanti anni all'argomento inceneritore. Sarà il riferimento per tutta la cittadinanza in maniera trasparente tramite i consiglieri Leidi, Bartesaghi e Frusca. E lavoreremo per tutta la minoranza”.

Da sinistra: Leidi, Nogara e Parolari BONACINA/LECCOTODAY