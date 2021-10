Lecco al fianco di Roma: i sindacati pronti a partire per il corteo della Capitale

I sindacati lecchesi sono pronti a partire alla volta di Roma. Giovedi? 14 ottobre, presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco, si e? tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale unitaria che si svolgera? a Roma nel pomeriggio di sabato 16 ottobre. Nell’occasione, i Segretari di CGIL, CISL e UIL hanno esposto le ragioni che hanno portato alla mobilitazione generale.

“La motivazione principale e? ovviamente legata a quanto successo lo scorso sabato alla sede nazionale della CGIL, che ha subito un attacco vile e intollerabile”. Il Segretario CGIL Diego Riva ha parlato chiaramente “della matrice neofascista che sta dietro a questo episodio, e ha ricordato come cento anni fa l’ascesa del regime sia iniziata proprio dalla repressione del movimento sindacale da parte delle squadracce fasciste, che assaltarono diverse Camere del Lavoro. Per evitare che cio? possa accadere di nuovo e? quindi necessario sciogliere immediatamente tutti i partiti neofascisti, a partire da Forza Nuova e Casapound”.

“La difesa della democrazia non sara? pero? l’unico tema della giornata di sabato. I sindacati scendono in piazza anche per ricordare al governo che, per rafforzare il tessuto sociale del Paese ed evitare che i cittadini siano lasciati nelle mani di movimenti violenti e autoritari, la politica deve dare risposte concrete alle richieste delle parti sociali”. Previdenza, fisco, moratoria del blocco dei licenziamenti in scadenza il 31 ottobre, ammortizzatori sociali universali: queste sono le tematiche su cui il governo si deve confrontare. CGIL, CISL e UIL insieme rappresentano piu? di 12 milioni di lavoratori e lavoratrici italiani, che meritano un coinvolgimento preventivo nelle scelte di politica economica (su tutte, la destinazione dei fondi del PNRR) e non solo una convocazione ex post.

Il corteo di Roma

La CGIL Lecco invita iscritti e iscritte e tutti coloro che sostengono queste posizioni a partecipare alla manifestazione di Roma. Verranno organizzati 3 pullman in partenza alle ore 4:30 dalla sede di via Besonda 11 a Lecco, oltre che 50 posti in treno. Per informazioni e prenotazioni e? possibile contattare il numero 0341 488 222 o mandare una mail a cdltlecco@cgil.lombardia.it.