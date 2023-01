A Lecco il leader di Unione Popolare Luigi De Magistris

Luigi De Magistris, attuale capo politico di Unione Popolare, presenterà a Lecco il suo ultimo libro “Fuori Dal Sistema”, con prefazione del magistrato antimafia Nino di Matteo e postfazione del leader di Podemos Pablo Iglesias. L'appuntamento è per domani, giovedì 12 gennaio alle ore 18 presso il circolo Libero Pensiero. Modera il dibattito Giulio Cavalli, attore, scrittore, giornalista, attivista. L’iniziativa è promossa da Unione Popolare Lecco.

Come spiegato dagli organizzatori, la presentazione del libro non è soltanto l’occasione per presentare il percorso umano e politico dell’autore: “Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo - ha detto De Magistris - Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere".

"Presentare a Lecco questo libro è importante per provare a sollevare pubblicamente il tema della presenza delle mafie nei territori del Nord, per lo più troppo poco discussa - sottolineano i portavoce di Unione Popolare Lecco Lecco - insieme con le altre realtà della Lombardia pedemontana è territorio di crescente penetrazione soprattutto 'ndranghetista' e come Unione Popolare riteniamo che sia importante che forze politiche locali sollevino il tema delle radici sociali ed economiche nel territorio delle organizzazioni criminali".