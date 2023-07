La Lega: “Valmadrera, la città è nel degrado”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ci rammarica trovarci per l'ennesima volta nella condizione di segnalare lo stato di degrado della nostra città.

All'occasione è per i rifiuti abbandonati e mai raccolti, che marciscono indisturbati nelle vie del centro.

Spesso è per i lampioni che non funzionano per giorni interi, lasciando le nostre strade al buio.

Oggi è per le buche nelle strade che, alla prima pioggia, diventano piscine su cui planare con il proprio veicolo sperando che tutte le ruote ne escano indenni.

A ciò si aggiunge la giungla urbana che usurpa ciclicamente Valmadrera a causa di una programmazione poco lungimirante delle opere di taglio, potatura e pulizia del verde, sempre in reazione alle segnalazioni e mai in prevenzione della stagionalità.

Fare una passeggiata per le vie della città è diventato un percorso a ostacoli, tra marciapiedi sconnessi, tombini che straripano e aggiramento delle siepi incolte.

E che non venga in mente di fare una sosta ai bagni di Piazza del Mercato, tra graffiti e porte cadenti.

È possibile che i nostri amministratori non si accorgano della situazione?

Persino una località turistica e crocevia per tutta la zona lago come Parè vede regolarmente le proprie aiuole con l'erba strabordante e che limita la visuale agli automobilisti e ai pedoni che transitano.

E pensare che proprio lì accanto si può apprezzare un esempio positivo legato al radicato tessuto associativo valmadrerese: il parco adiacente alla Casetta del Sorriso, curato con attenzione dagli Amici di Parè.

Lega Salvini Premier Valmadrera