“Valmadrera alle Olimpiadi 2026: medaglia d'oro per il degrado urbano”

Dopo le nostre numerose denunce relative all'emergenza rifiuti abbandonati per le vie, oggi si aggiunge un altro tassello alla questione decoro cittadino.

Sembra infatti che anche Valmadrera si stia preparando alle Olimpiadi 2026, ma che punti alla medaglia d'oro per il degrado urbano.

Per andare al bar o a comprare il pane, i valmadreresi devono fare lo slalom tra le erbacce sul marciapiede. Per non parlare della corsa a ostacoli che aspetta gli avventori del cimitero nuovo, i quali, per porgere omaggio ai propri cari defunti, devono avventurarsi nell'erba più alta delle tombe. E il salto in lungo per schivare le buche del sottopassaggio di via Piedimonte?

Nonostante le nostre segnalazioni e quelle dei cittadini, l'amministrazione comunale continua a procrastinare. Per noi bisogna invece agire subito! Speriamo che un intervento a mezzo stampa smuova le acque e porti finalmente ad un intervento repentino.

Gruppo Lega Salvini Premier Valmadrera