Elezioni a Dervio, Luisa Ongaro candidata sindaco

Luisa Ongaro candidata a sindaco di Dervio. Sarà lei la sfidante di Stefano Cassinelli, attuale primo cittadino, nella prossima tornata elettorale del 9 giugno.

Ongaro è la candidata del gruppo 'Chiaramente Dervio' che nasce, come si legge nel comunicato ufficiale, "dall'esigenza di portare un necessario e profondo cambiamento nella gestione del paese, attraverso una lista nuova formata da persone serie, volenterose e amanti di Dervio. Chiarezza della comunicazione e condivisione della gestione pubblica con i cittadini sono i valori fondanti di un programma innovativo che mira a valorizzare le risorse del paese, a tutelare il benessere dei cittadini e a promuovere un turismo consapevole".

La squadra, si legge, "è pronta a lavorare con massimo impegno per ottenere il sostegno della comunità per una Dervio migliore, una crescita fondata su partecipazione, trasparenza, solidarietà e sostenibilità".

Luisa Ongaro è un nome noto nella comunità derviese per il decennale impegno nella formazione dei giovanissimi. Conosciuta come figlia del responsabile minerario della Feldspato, azienda storica fortemente legata al territorio, Ongaro è oggi nota come insegnante presso la scuola dell'infanzia comunale, ma la sua esperienza spazia dal settore pedagogico a quello amministrativo, manageriale e sociale.

Il profilo di Luisa Ongaro

Laureata in Scienze politiche all'Università Statale di Milano e specializzata con un Master in Imprenditorialità sociale presso l'Università Cattolica, ha ricoperto per quindici anni il ruolo di assessore ai Servizi sociali nel Comune di Colico, occupandosi anche di scuola e cultura. Parallelamente è stata presidente dell'Assemblea dei Sindaci per la programmazione socioassistenziale dei 32 comuni della Comunità Montana Valsassina. Ha inoltre rivestito il ruolo di presidente provinciale Auser dal 2017 al 2020, contribuendo alla creazione del gruppo Auser Colico e realizzando il progetto della Casa della Terza Età. Forte della sua conoscenza in materia di bandi e fondi europei, nazionali e regionali, ha permesso al Comune di accedere a diversi fondi per l'edilizia scolastica.