Santa Maria Hoè, il sindaco tuona: «Panzeri e Perego mi hanno chiesto d'inserire Brambilla in Giunta. È assurdo»

Screzi tra Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè, e il Comune di La Valletta Brianza. Il primo cittadino brianzolo ha denunciato una richiesta singolare pervenutagli dal collega Marco Panzeri e dal suo assessore Anna Perego: «A me e al mio assessore Daniel Fumagalli è stata chiesta una cosa assurda. Ci è stato domandato di fare entrare nella nostra Giunta il consigliere di minoranza Mario Brambilla, candidatosi sindaco contro di me all'ultima tornata elettorale e in grado di prendere pochi voti».

«Episodio di estrema gravità»

Il sindaco Brambilla rincara la dose: «Non solo composizione della giunta del mio Comune non li riguarda, ma credo che se una richiesta del genere sia manchevole di rispetto verso il mio paese e verso il voto dei cittadini espresso nelle elezioni. Inoltre non cambierei mai uno dei miei assessori: né Miriam Brusadelli né Daniel Fumagalli, che hanno lavorato egregiamente e duramente in questi anni, per fare spazio ad un altro. Credo che questo episodio sia di estrema gravità».