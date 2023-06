Una risposta del ministero dell'Interno al Comune di Moncalieri sposta al 2026 la data delle prossime elezioni comunali di Lecco. Si tratta di un pronunciamento del Viminale rispetto a un quesito posto dall'amministrazione piemontese a febbraio 2023 con il tramite della Prefettura di Torino: lì, sulla falsariga di quanto accaduto per il rinnovo della squadra di Palazzo Bovara, si era votato a settembre e non a maggio 2023 visto il sopraggiungere della prima ondata di covid-19. Voto posticipato di due stagioni che non si sposa con la regola che fissa in cinque anni la durata di una consiliatura: per Gattinoni e la sua giunta, quindi, dovrebbe esserci il tempo per tagliare il nastro di varie opere desiderate e messe in pista da questa amministrazione in uno spazio che va dal lungolago alla Piccola.

Gli altri Comuni coinvolti (anche nel 2021)

Ciò significa che anche a Lecco si dovrebbe votare nella primavera del 2026 e non in quella dell'anno precedente, sei mesi dopo la scadenza naturale del mandato. La decisione è stata fatta propria da varie Prefetture sul territorio nazionale: la norma è contenuta nell'articolo 1 (primo comma) della legge 182/1991 per il quale “le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo, se il mandato scade nel secondo semestre”. Una novità che vede coinvolte anche Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario e Sueglio; non Ballabio, chiaramente, che nel frattempo è passata dal commissariamento e dalla rielezione di Giovanni Bruno Bussola.

Non solo: i Comuni che passarono dalle urne nel 2021 - 21 nel Lecchese - dovrebbero tornare alle urne nel corso della primavera del 2027; anche in quel caso la data del voto venne posticipata dalla primavera all'autunno del medesimo anno.