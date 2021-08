"Alle prossime elezioni comunali Vivere Varenna ci sarà"

"In vista delle Elezioni Comunali del prossimo 3 e 4 ottobre il gruppo uscente di maggioranza Vivere Varenna ci sarà!" Lo ha annunciato oggi, sabato 7 agosto, il sindaco di Varenna Mauro Manzoni a nome della formazione civica che lo sostiene. "Ci stiamo concentrando sulla stesura del programma elettorale per il prossimo quinquennio - continua Manzoni - Siamo convinti che una buona Amministrazione vada rivolta all'intera collettività e crediamo nel contributo e nella collaborazione del cittadino nel perseguire il bene comune e migliorare l’amministrazione pubblica. Il pensiero di ciascuno è importante e può aiutare a focalizzare al meglio i problemi e le soluzioni".

"Presto verrà comunicata la lista dei candidati"

I portavoce della lista civica "Vivere Varenna" chiedono poi ai cittadini indicazioni e suggerimenti per valorizzare il paese e per stendere un programma in grado di guardare alla reali esigenze delle persone. "Vi invitiamo pertanto a dare suggerimenti, a segnalare questioni alle quali mettere mano e a rivolgere specifiche richieste di intervento - si legge inoltre nella nota stampa dell'attuale gruppo di maggioranza - Unica cortesia, per necessità organizzative: raccogliamo quanto vorrete inviarci entro il prossimo 22 agosto. Potete scriverci all’indirizzo di posta elettronica: viverevarenna@gmail.com Nei prossimi giorni verrà comunicata la lista dei candidati e, a breve, sarà anche distribuito il resoconto del lavoro degli ultimi 5 anni da parte dell’Amministrazione uscente. Grazie dell’attenzione e della collaborazione".