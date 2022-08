Elezioni: il Terzo Polo candida Motta, Conti e Perego per Lecco. Soddisfatti i partiti

Fuori le candidature del Terzo Polo a Lecco. Al collegio della Camera di Lecco, che comprende tutti i Comuni della nostra provincia e alcuni comuni della Bergamasca, correra? l’avvocato Stefano Motta, con studio a Lecco, attuale sindaco di Calco e in precedenza di Brivio, gia? segretario provinciale di Margherita e Partito Democratico. Al Senato, che comprende le province di Sondrio, Lecco e gran parte di quella di Como, sarà invece presente l’imprenditore Giuseppe Conti, residente a Lecco, amministratore della Conti Italia srl e presidente della KGT srl, aziende importanti con sede a Barzago. Al proporzionale della Camera sara? presente anche Luca Perego, gia? coordinatore di +Europa e schieratosi a fianco di Corrado Valsecchi durante le ultime elezioni comunali di Lecco.

“Risposte per i cittadini”

“I responsabili di Lecco del Terzo Polo”, che comprende Azione, Italia Viva e vari amministratori, hanno espresso “soddisfazione per le candidature che rappresenteranno Lecco alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La territorialita?, la competenza, l’attenzione al mondo del lavoro e degli amministratori sono facilmente identificabili nei nostri candidati. Per questa ragione confidiamo che la nostra proposta politica sia accolta e recepita con favore dai tanti elettori che chiedono una politica dei fatti, sobria, concreta ed operativa. Abbiamo bisogno di un Governo che prosegua il lavoro avviato dal Governo Draghi, che porti a compimento il processo di recupero di ruolo e di credibilita? dell’Italia in Europa e nel Mondo, che rinnovi con fermezza la politica di solidarieta? al popolo ucraino e si opponga ad ogni dispotismo. Abbiamo bisogno di una politica responsabile, lontana dalla continua demonizzazione degli avversari”. Parole che portano la firma di Antonio Rusconi e Giulia Vitali, rappresentanti di Italia Viva, Giovanni Sabadini per Azione, e da “alcuni amministratori” del Lecchese.