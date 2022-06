Lombardia, la Lega ha scelto: Attilio Fontana sarà ancora candidato

Tutto su Attilio Fontana. Ci sono pochi dubbi su chi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 2023. Dopo che la vicepresidente Letizia Moratti nei giorni scorsi aveva dato la propria disponibilità, la Lega, senza ambiguità, ha risposto che è l'attuale governatore il proprio candidato prescelto.

L'indicazione è emersa il 27 giugno durante l'incontro a Palazzo Lombardia tra il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente Attilio Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e il leader lombardo del partito Fabrizio Cecchetti. Secondo fonti del carroccio, dallo scambio è stato evidenziato come il governatore uscente sia “il candidato naturale, così come già confermato dagli altri leader della coalizione”.



ll leader della Lega, Matteo Salvini, il segretario regionale, Fabrizio Cecchetti, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante il loro incontro a Palazzo Lombardia del 27 giugno 2022 ANSA

Nel frattempo l'assessore al welfare si era detta disponibile a un'eventuale candidatura, sottolineando il cambio di passo nel suo campo di competenza da quando sostituì Giulio Gallera. La forzista Moratti aveva peraltro incontrato Matteo Salvini durante quello che sembra essere stato un confronto “cordiale” che avrebbe visto i due salutarsi “con affetto”. “Dopo le parole di Moratti non sono rimasto male. Mi è sembrato strano, ma non rimango mai male di niente, tranne quando perde il Milan: quello non mi fa addormentare”, era stato il commento di Fontana dopo le dichiarazioni di Moratti su una sua possibile candidatura. “Mi sembra che già in precedenza - aveva inoltre osservato il governatore - la vicepresidente avesse offerto la sua candidatura”.

“Tanti progetti da portare avanti”

“Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione - ha confermato Fontana nella mattinata di martedì -. Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l'ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità territoriale, l'Autonomia.

Le sfide della transizione ecologica per il territorio più produttivo d'Italia e la semplificazione per imprese e famiglie. La Lombardia, locomotiva d’Italia, realizzerà questi e molti altri progetti, io sono a disposizione dei lombardi”.