Elezioni amministrative 2024, ha 18 anni il candidato sindaco di "Erve Ideale"

Alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 si voterà anche a Erve, piccolo comune della Valle San Martino. La sfida sarà tra due candidati sindaci: l'attuale primo cittadino Giancarlo Valsecchi e il giovanissimo Simone Valsecchi. Quest'ultimo, nato a Lecco il 5 dicembre 2005, ha soli 18 anni e guiderà la lista civica di area centrodestra Erve Idale. In una nota inviata agli organi di informazione Simone Valsecchi ha esposto le ragione che lo hanno spinto a "mettersi a disposizione" dei cittadini ervesi.

"In questi anni della mia vita ho avuto modo di instaurare un legame affettivo con il Paese, ammirandone le bellezze - dichiara Simone Valsecchi - Mi propongo, in qualità di candidato sindaco, affiancato dai candidati consiglieri comunali che compongono la mia squadra, di rappresentare la voce del Paese nel territorio e nelle istituzioni, dove le necessità dei cittadini saranno sempre la nostra massima priorità. Questa mia candidatura, oltre che ad essere un enorme soddisfazione personale, è un progetto che seguo da tempo. Ritengo che in un paese sia impensabile che si presenti una sola lista elettorale, è fondamentale infatti che i cittadini che non si sentono rappresentati dall'attuale Amministrazione trovino in noi un appoggio a loro favorevole, ed è per questo che oggi siamo qui".

"Con la mia forza di volontà ho stilato la mia lista elettorale. Mi correggo non è solo mia, ma anche di tutti i cittadini che ci supporteranno, quindi la nostra. Ovviamente non è stato un compito semplice, molte persone mi avevano dato un responso positivo per la loro partecipazione ma quando si è presentato il momento di firmare si sono ritirate. L'intesa che è nata con i miei colleghi ha fatto però sì che si riuscisse a completare la lista elettorale, ed è per questo che li ringrazio vivamente. La mia candidatura, inoltre, rappresenta anche un responso positivo all'invito che il sindaco Giancarlo Valsecchi ha presentato nell' ultimo consiglio comunale, tenutosi lo scorso 2 aprile, alla consegna delle borsa di studio che ho ricevuto per i risultati scolastici. Nel suo discorso, auspicava che in un futuro non troppo lontano, si candidassero i giovani di Erve. Ed eccomi qua, il futuro possiamo affermare che si è tramutato in presente".

Questi i candidati alla carica di consiglieri comunali della lista Erve Ideale: Marco Malugani, Kevin Bolis, Flavio Valsecchi, Tarsilla Botti, Mariam Kiende, Gianfranco Prati e Gesuina Frassoni.