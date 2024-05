Elezioni comunali, "Insieme per Vercurago" candida sindaco Roberto Maggi

"Desideriamo comunicare a tutti i cittadini che il gruppo 'Insieme per Vercurago' ha presentato la lista di candidati per le elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 per poter continuare il nostro impegno nella gestione amministrativa e sociale della comunità di Vercurago".

Questo l'annuncio della formazione civica, espressione della maggioranza uscente, che candida alla carica di sindaco Roberto Maggi. Già docente universitario presso la Statale di Milano, dove ha ricoperto diversi incarichi gestionali sia a livello nazionale che Europeo, Maggi è attivo nel campo della divulgazione e del volontariato in associazioni a sostegno delle disabilità. Ha inoltre ricoperto il ruolo di vicesindaco e di assessore nell’ambito di servizi sociali, urbanistica, edilizia privata, ambiente e sicurezza.

"I candidati della lista "Insieme per Vercurago" formano una squadra in parte all’insegna della continuità ma con un significativo rinnovamento di persone, di diverse età e genere, e il conseguente arricchimento di competenze ed esperienze necessarie per la gestione della nostra comunità".

Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale a sostegno di Maggi sindaco: Clara Angioletti, Paolo Baio, Alberto Bonacina, Delledonne Leonardo, Francesca Girotti, Carlo Greppi, Michele Meoli, Gaia Papini, Federico Radaelli, Paola Riva. Nei prossimi giorni il gruppo incontrerà la cittadinanza per presentare proposte e programma.