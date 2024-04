Elezioni amministrative: i volti della lista "Insieme per Malgrate"

"La lista civica 'Insieme per Malgrate' è orgogliosa di annunciare i nomi dei componenti che affiancheranno il candidato sindaco Marco Vassena e la candidata vice sindaco Irene Colombo nel loro impegno a favore della comunità di Malgrate". Inizia con queste parole la presentazione della formazione civica che candida sindaco Marco Vassena in vista del voto amministrativo dell'8 e 9 giugno prossimi. Nel testo-manifesto inviato agli organi di informazione spicca una sorta di puzzle con i volti di tutti i candidati, che saranno impegnati nei prossimi giorni anche ad incontrare i cittadini per parlare dei punti programmatici.

"La nostra squadra è un mosaico di personalità diverse, tutte unite dal comune desiderio di migliorare il nostro paese - spiegano i portavoce della lista - La diversità è la nostra forza: giovani professionisti intraprendenti, esperti di settore con una solida esperienza e cittadini attivi con un forte senso di appartenenza che hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità. Questa ricchezza di competenze e conoscenze crea una squadra forte e poliedrica, capace di rispecchiare i valori fondamentali di 'Insieme per Malgrate': trasparenza, integrità, responsabilità e dedizione al servizio pubblico".

Accanto al candidato sindaco Marco Vassena, imprenditore artigiano con un ricco vissuto di associazionismo e volontariato, e della sua vice Irene Colombo, insegnante e coordinatrice didattica, (in ordine alfabetico): Riccardo Aiello, Alberto Arosio, Luisa Colombo, Alessia Ferranti, Paolo Gilardoni, Massimiliano Giovari, Amelia Maggioni, Michele Molise, Giovanni Secreti e Lara Valenti.

"Per permettere ai malgratesi di conoscere meglio i componenti della lista e i programmi, saranno organizzati 4 incontri sul territorio nel weekend del 25 e 26 maggio, uno in ogni quartiere. Questi eventi rappresentano un momento prezioso per instaurare un dialogo aperto con la comunità: sarà l'opportunità ideale per scambiare idee, ascoltare suggerimenti e approfondire i punti chiave del nostro programma. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questi incontri. Maggiori dettagli saranno comunicati attraverso i nostri canali ufficiali Facebook e Instagram. Insieme, stiamo costruendo un futuro migliore per tutti noi".