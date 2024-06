Elezioni, esulta Fratelli d'Italia: "Mai così in alto in provincia di Lecco"

Le elezioni europee hanno confermato Fratelli d'Italia primo partito del Paese così come a Lecco, ma anche regalato un ottimo risultato ad alcuni candidati, su tutti il generale Roberto Vannacci. Il Pd è ancora il secondo partito nel territorio. Per i partiti e i politici locali, a poche ore dalla chiusura delle urne, è tempo di commentare l'esito del voto.

Zamperini (Fdi): "Attestato di stima"

"Il risultato delle elezioni europee è stato straordinario, a conferma del buon governo di Giorgia Meloni a Roma e di Fratelli d'Italia in Lombardia - commenta Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - Mai avevamo raggiunto un consenso così grande in Provincia di Lecco, dove abbiamo dimostrato di essere una forza politica aggregante e propulsiva, raggiungendo lo straordinario successo di quasi il 34% dei voti. In molti comuni abbiamo superato addirittura il 50% e stravolto ogni pronostico. Sono entusiasta per questo attestato di stima nei nostri confronti, segnale di un partito che sul territorio è radicato e presente, ma soprattutto sono felice per il risultato personale ottenuto dal nostro parlamentare europeo uscente, il lecchese Pietro Fiocchi, e dell'amico Carlo Fidanza, insieme agli altri candidati che sono stati fortemente sostenuti dalla provincia di Lecco, come Lara Magoni, Mariateresa Vivaldini e Mario Mantovani. Tengo molto a ringraziare il nostro presidente provinciale, Alessandro Negri, per l'ottimo lavoro di coordinamento, che in pochi mesi ha permesso di arrivare a questo traguardo. Tanti amministratori oggi fanno riferimento a noi, e molti altri ci guardano con interesse e ci vogliono dare fiducia. Sappiano che le nostre porte sono aperte per chi ha voglia di lavorare assieme a noi per il bene del territorio" ha concluso Giacomo Zamperini.

"Questa non è soltanto una vittoria di Fratelli d'Italia, che si conferma il primo partito in provincia di Lecco, ma di tutto il centrodestra, con buoni risultati degli amici di Forza Italia e della Lega, con i quali voglio congratularmi. Ora tocca a noi, siamo pronti a prenderci la responsabilità di guidare l'intera coalizione, tenendola unita e continuando a vincere per dare risposte concrete alle esigenze del territorio, anche in prospettiva delle elezioni del capoluogo: su Lecco faremo sentire la nostra voce con l'obiettivo di restituire nel 2026 il governo della città al centrodestra, dopo anni di scuagurata amministrazione targata Pd. Adesso restiamo in attesa dei risultati delle elezioni amministrative per fare le opportune analisi del voto, poi ci metteremo subito al lavoro per pianificare le imminenti elezioni provinciali nelle quali Fratelli d'Italia presenterà la propria lista".

Pd: "C'è da ricostruire fiducia con le persone"

Questo il commento del Pd provinciale di Lecco: "Quello della notte scorsa è un primo importante risultato dopo le politiche di ottobre 2022. A due anni da quel risultato deludente, c'è una nuova energia nata dopo il congresso e una nuova fiducia verso di noi, malgrado la preoccupante scarsa partecipazione, soprattutto nei comuni non interessati dalle amministrative. Il Pd finalmente torna a occuparsi di lavoro dalla parte dei lavoratori. Torna a difendere i diritti di chi fatica ad accedere alle cure, di fronte ad una destra più impegnata a tagliare soldi del Pnrr ai Comuni o a fare una campagna elettorale parlando di tappi di plastica e grilli. Una certa destra che anche nel nostro territorio è stata sfiduciata. C'è moltissimo da fare per noi, soprattutto è da ricostruire una fiducia con le persone, che hanno smesso di vedere risultati concreti dalla politica e che, giustamente, si sono girati dall'altra parte. Noi guardiamo a loro ed è a loro che vogliamo dare risposte per un futuro diverso. Però lo facciamo ripartendo dal 22% in Provincia di Lecco e tanti importanti risultati come a Lecco città dove abbiamo raggiunto il 27%. Un ringraziamento speciale è dovuto a Paola Giudiceandrea, nostra iscritta, che si è messa a disposizione per questa sfida complessa, raccogliendo un totale di 2.240 preferenze. In attesa degli scrutini delle amministrative, giovedì 13 alle 21 faremo insieme, alla festa de l'Unità al Libero a Lecco, un'assemblea provinciale per confrontarci su questo risultato".

Salvini: "Il governo si rafforza"

La Lega, in sensibile calo, si è attestata al 13,56% nella nostra provincia. Così ha commentato il suo leader Matteo Salvini: "Lega che cresce in percentuale rispetto alle politiche e supera i 2 milioni di voti, governo che si rafforza, il generale Vannacci con più di 500mila voti e sinistre sconfitte quasi ovunque in Europa. Grazie a chi non si è mai arreso, ripartiamo da voi".

Comitato Lecco per Vannacci

Così si è espresso il Comitato Lecco per Vannacci dopo l'exploit del generale, che ha fatto il pieno di preferenze: "È con favore che commentiamo il risultato di Roberto Vannacci che raccoglie circa 500mila voti di preferenza nell'intera penisola, 186mila nella sola circoscrizione Nord Ovest e 4.521 nella provincia di Lecco (candidato più votato nella lista della Lega) - spiegano - Con l'importante risultato ottenuto in questa circoscrizione ci auguriamo che Roberto Vannacci opti per scegliere questo collegio, come durante tutto il periodo di campagna elettorale non faremo mai mancare il nostro supporto, anche nella sua azione da parlamentare europeo, certi che la sua stella polare sarà prima di tutto l'interesse nazionale. Non è stata una campagna elettorale facile, ma come dice Vannacci 'Il coraggio vince'... sempre".