Elezioni, "La difesa degli animali sarà la mia priorità di lavoro"

Tra i candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre ci sarà ancora una volta la lecchese Michela Vittoria Brambilla. L'esponente di centrodestra - in corsa come indipendente in Sicilia, nella circoscrizione di Gela per la Camera - è intervenuta oggi con un comunicato stampa per sottolineare il comune impegno espresso da tutti i leader della sua coalizione per la tutela degli animali d'affezione. Un tema da sempre caro alla parlamentare residente a Calolziocorte, che ricopre anche la carica di presidente della Leida.

"L’esplicito impegno di tutti i leader della coalizione di centrodestra per la tutela degli animali d’affezione è un fatto politico di grande rilevanza - sottolinea Michela Brambilla - Dà agli elettori la garanzia che obiettivi quali l’inasprimento delle pene per chi maltratta o uccide gli animali. Iniziative concrete per la lotta al randagismo (alimentato da abbandoni e riproduzione incontrollata), il rafforzamento del contrasto al traffico di cuccioli, il lancio di campagne di formazione e di informazione sul rispetto degli animali saranno tra le priorità dell’azione di governo. Come animalista che ha sempre condotto queste battaglie dentro e fuori il parlamento, accolgo con soddisfazione le dichiarazioni del presidente Berlusconi, della presidente Meloni, del segretario Salvini. Se gli elettori ci daranno la forza, porteremo a casa tutte queste (ed altre) riforme tanto attese da chi ama e rispetta gli animali".

La candidata indipendente per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Gela, è espressamente indicata dai leader dei partiti in rappresentanza del mondo animalista e ambientalista. "Il fatto che i partiti della coalizione di centrodestra mi abbiano voluto quale candidato indipendente, che non aderisce ad alcuna formazione in particolare ma è a disposizione di tutti in ragione del mio noto impegno e delle mie competenze - conclude Michela Brambilla - è il primo concreto segnale di un impegno comune a tutela degli animali e dell'ambiente. Sarà la mia priorità di lavoro".