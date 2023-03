Giovanni Bruno Bussola è il candidato sindaco di "Orgoglio Ballabiese"

È pronta la squadra a sostegno del candidato sindaco Giovanni Bruno Bussola per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Ballabio. Come illustrato dai portavoce della formazione che sostengono l'ex primo cittadino, la lista civica si chiamerà "Orgoglio Ballabiese": un nuovo nome per un nuovo inizio.

"Il nome nasce dal legame per il territorio, per le persone di Ballabio e dall’orgoglio di essere ballabiesi. La mission sarà quella di far sì che i ballabiesi possano, a loro volta, sentirsi orgogliosi di chi li rappresenta. Le parole chiave saranno sempre quelle che hanno contraddistinto i due anni di amministrazione Bussola: disponibilità, umiltà e determinazione per il bene del paese".

Il logo e i primi temi programmatici

"Il nuovo logo ha i colori del blu e del bianco - aggiungono gli esponenti di Orgoglio Ballabiese - il primo simbolo della produttività e della fiducia, il secondo simbolo di un nuovo inizio; nel mezzo i colori della bandiera italiana a rappresentare una sorta di nastro tricolore che si vuole tagliare in tutte le opere pubbliche che saranno effettuate".

I nomi dei candidati consiglieri, così come il programma, della lista civica “Orgoglio Ballabiese” saranno resi noti successivamente. "Si vuole però anticipare, fin da subito, un paio di punti del programma elettorale: la realizzazione di una nuova biblioteca presso il Ventaglio al Parco Due Mani, una sorta di connubio tra cultura, sport e giovani, e la contemporanea realizzazione della Casa delle associazioni presso l’attuale sede della biblioteca di Ballabio Superiore, affinché possa divenire uno spazio condiviso per tutte le associazioni del paese sprovviste di sede propria".