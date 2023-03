Elezioni: a Calolzio il centrodestra correrà unito, Ghezzi ricandidato sindaco

Non è stato facile trovare un accordo, ma ieri sera l'intesa è stata siglata e ora è ufficiale. Il centrodestra a Calolziocorte correrà unito e ricandiderà sindaco l'attuale primo cittadino Marco Ghezzi, lega. Nel capoluogo della valle San Martino si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio, nella tornata elettorale per le amministrartive che vedrà chiamati al voto anche i cittadini di altri 4 comuni lecchesi: Ballabio, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone.

Il centrodestra ha quindi svelato le sue carte. La parola passa ora alle attuali forze di opposizione: Calolziocorte Bene Comune (in linea con l'esperienza di Uniti per Calolzio) e Cambia Calolzio troveranno l'accordo e sarà sfida a due o andranno divisi? I due nomi in pole position per la candidatura a sindaco sembrano essere quelli Sonia Mazzoleni e Diego Colosimo.

Ecco intanto la nota ufficiale delle forze di centrodestra sulla ricandidatura unitaria di Marco Ghezzi, firmata dai segretari provinciali Daniele Butti (Lega), Fabio Mastroberardino (FdI) e Davide Bergna (FI) e dai segretari cittadini Luca Caremi (Lega), Danilo Gentili (FdI) e Roberto Gagliardi (FI).

"Questa amministrazione ha realizzato molte azioni importanti"

"Le forze politiche di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia accolgono con piena soddisfazione la decisione del sindaco uscente Marco Ghezzi di ricandidarsi per le prossime amministrative di Calolziocorte. Marco ha dimostrato di essere un amministratore competente e appassionato, impegnato nella costruzione di una città sicura, sostenibile e inclusiva con una presenza continua e con la costante disponibilità per ogni singolo cittadino. Grazie al suo ed al nostro grande impegno per una progettualità di visione a medio, lungo periodo e alla capacità di intercettare i fondi esistenti, questa amministrazione ha realizzato molte importanti azioni".

"Ghezzi è la persona giusta per continuare a guidare la nostra città"

"Consapevoli che ci saranno ancora sfide importanti da affrontare e che il percorso intrapreso sia da portare avanti, siamo convinti che Marco Ghezzi sia la persona giusta per continuare a guidare la nostra città nella giusta direzione verso un futuro sempre più positivo e soddisfacente per tutti. I 5 anni passati insieme, lavorando gomito a gomito, hanno permesso di affrontare questa fase di accordi pre elettorali con uno spirito di collaborazione e condivisione che darà ai cittadini calolziesi la possibilità di poter trovare sulla scheda elettorale il simbolo unico di un centrodestra unito.

Nei prossimi giorni verrà presentata la lista

"Nei prossimi giorni verrà presentata la lista che lo sosterrà in questa tornata elettorale e che lo affiancherà per il prossimo quinquennio, lista che vedrà la presenza, oltre a chi ha già condiviso questo primo mandato, di nuovi volti - concludono gli esponenti del centrodestra - Certi che uniti possa continuare, come lo è stato per questi cinque anni, il buon governo del territorio calolziese lasciamo quindi, in totale fiducia e sintonia di pensiero, a Marco Ghezzi la scelta della squadra che lo affiancherà".