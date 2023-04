Elezioni, Sonia Mazzoleni presenta la sua squadra: "Calolzio merita di più, noi ci siamo"

Presentata la lista "Calolziocorte BeneComune" che candida sindaco Sonia Mazzoleni. Servizi al cittadino, sicurezza, scuola e decoro urbano sono tra le priorità della formazione civica di area centrosinistra pronta a sfidare la maggioranza uscente di Marco Ghezzi (centrodestra) e l'altra lista attualmente all'opposizione Cambia Calolzio guidata da Diego Colosimo. I calolziesi saranno chiamati al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio.

"Sono molti i temi programmatici che illustreremo porta a porta ai cittadini nei prossimi giorni - commenta Sonia Mazzoleni - Vogliamo riorganizzare la struttura amministrativa, potenziare e migliorare gli orari di apertura al pubblico dei servizi. E poi ancora favorire la partecipazione, anche con incontri nelle frazioni. Tra i punti programmatici di Calolziocorte Bene Comune ci sono scuola e cultura, senza dimenticare la sicurezza, che non è un tema di destra, ma di tutti. Noi vogliamo declinarlo migliorando per esempio il controllo del territorio soprattutto in orario serale anche con gli agenti di Polizia locale. E poi ancora la cura del verde e il decoro urbano. Abbiamo presentato una lista di persone capaci e appassionate pronte a impegnarsi per il bene di Calolzio, una città che merita di più e che necessita di una svolta. Anche la scelta di candidare sindaco una donna - conclude Sonia Mazzoleni - va in questa direzione".

Candidato sindaco:

Sonia Mazzoleni

Candidati consiglieri comunali (ordine alfabetico per nome):

Alessandro Ratti

Anna Bruna detta Brunella Frigerio

Cesare Valsecchi

Cinzia Mazzoleni Lecco

Emil Maria Ludovico Adamo

Francesca Bregaglio

Francesco Guerreschi

Francesco Paolo Carroccio

Franco Silvano Balconi

Laura Lodato

Luca Giovanni Valsecchi

Lucrezia Giannalia

Moreno Castelli

Nadia Castagna Bergamo

Paolo Cola

Wilna De' Flumeri