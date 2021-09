Agenda Galbiate, Montanelli di nuovo in corsa

"Agenda Galbiate" è, come spiegano i diretti interessati, "un gruppo composto da persone abituate a vivere in mezzo alla comunità giorno per giorno, anche e soprattutto con il proprio impegno nel volontariato e nelle associazioni. Persone abituate più a parlare con i risultati e il lavoro piuttosto che con una politica di fazione e schiamazzante, incapace di rispondere alle necessità quotidiane di cittadine/i. C’è molto da fare e molto altro lavoro si sta accumulando in questi mesi in cui la comunità è stata privata dei propri rappresentanti democratici di base, nel mezzo di un momento di drammatica crisi sanitaria, sociale e non solo. Abbiamo quindi condiviso di dare seguito all'esperienza della lista civica 'Agenda Galbiate', forti delle tante persone che a noi si stanno avvicinando, senza cercare occasioni di protagonismo o di opportunismo a buon mercato.

Il candidato è l'ex sindaco (prima del commissiariamento del Comune) Pier Giovanni Montanelli, "per proseguire un'esperienza in cui è riuscito a conquistare la stima di molti cittadine/i e di molti sindaci del circondario con i quali è riuscito a tessere rapporti di reciproca collaborazione in un'ottica di crescita del nostro territorio". Tra i sostenitori del comitato promotore, che a oggi conta su una trentina di concittadini che rappresentano il mondo delle associazioni, del lavoro, dell'imprenditoria, della scuola, della famiglia, si segnala la presenza dell'ex sindaco Tino Negri e dell'ex assessore Amabile Milani.

I candidati

Marco Brambilla

Maria Butti

Mario Di Giugno

Davide Facondini

Esmeralda Geraci

Lauretta Invernizzi

Franco Limonta

Serena Anna Linardi

Matteo Magni

Chiara Mignolli

Amabile Milani

Alessandro Paroli