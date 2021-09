Galbiate: AmbientalMente si schiera a fianco del candidato Attilio Tentori

Il Gruppo politico di AmbientalMente, che fa parte della maggioranza che amministra il Comune di Lecco, ritiene di sostenere Attilio Tentori di Galbiate Riparte come Sindaco del Comune di Galbiate.

Tre candidati galbiatesi di AmbientalMente, ovvero Giovanni Ponziani, Erica Colombo e Valentina Melillo fanno parte della lista Galbiate Riparte, con l'obiettivo di mettere al centro anche di Galbiate i temi della sostenibilità a 360° puntando su ambiente, solidarietà e il tentativo di generare lavoro con le potenzialità del territorio galbiatese in maniera coerente con la bellezza che lo circonda.

Molti i temi che andrebbero implementati: dal potenziamento delle opportunità che si possono generare per un territorio con due parchi e con due laghi (inclusa l'approfondimento della valutazione per la creazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS del Monte di Brianza), all'introduzione di una tariffazione puntuale dei rifiuti (Galbiate è uno dei Comuni più indietro rispetto a questo specifico obiettivo), con la finalità di ridurre i rifiuti indifferenziati, migliorando dunque gli aspetti legati all'economia circolare. Come anche puntare su un Piano di Governo del Territorio che ragioni nella logica del consumo di suolo zero, scommettendo invece sulla riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati (anche con gli incentivi statali) per ridurre le emissioni responsabili del cambiamento climatico, in cui ogni comune può e deve fare la sua parte.

Riteniamo che Attilio Tentori abbia voluto scommettere in maniera seria su questi aspetti ed è per questa ragione che crediamo importante sostenerlo alle prossime elezioni del 3-4 ottobre.

AmbientalMente