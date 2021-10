Butti, Lega: "A Sirtori, Montevecchia e Cernusco un cambio epocale"

"Vittorie importanti in Brianza. Ringraziamo i candidati vicini a Lega e centrodestra. Felici per le nostre affermazioni, fieri anche per chi non ce l’ha fatta ma ha corso con onore"

"Un grazie di cuore ai candidati sindaci e a tutti i componenti delle liste vicine alla Lega e al centrodestra in questa tornata elettorale Lecchese. Siamo felici per le nostre vittorie, fieri anche per chi non ce l’ha fatta ma ha saputo correre con onore". Questo il commento rilasciato oggi, giorno successivo al voto amministrativo del 3 e 4 ottobre 2021 che ha interessato anche 21 comuni della provincia di Lecco, da parte di Daniele Butti, referente provinciale della Lega a Lecco.

"Le vittorie di Sirtori, Montevecchia e Cernusco Lombardone segnano un importante ed epocale cambio di direzione dopo decenni di centrosinistra - aggiunge Butti - Le conferme di Colico, Olgiate Molgora e Pescate, per citarne alcune, fanno capire quanto buono sia stato il lavoro svolto. Ora al lavoro come sempre per il bene del territorio".

Anche il senatore lecchese Paolo Arrigoni, Lega, ha voluto complimentarsi dai propri canali social con gli esponenti del Carroccio o delle liste civiche vicine al centrodestra, che hanno ottenuto risultati postivi. Tra questi quello di Sirtori. "Finalmente, dopo 25 anni, il neo sindaco Matteo Rosa è riuscito a strappare Sirtori alla sinistra! - ha scritto Arrigoni - Ora per Sirtori inizia la buona amministrazione della Lega e del centrodestra. Complimenti Matteo".