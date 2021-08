Elezioni: De Capitani vuole il terzo mandato. “Ho tante idee nuove Pescate”

Dante De Capitani vuole continuare il proprio lavoro per Pescate. L'attuale primo cittadino lecchese va verso la chiusura del secondo mandato da sindaco, ma, dopo una lunga riflessione e più di un interrogativo, ha scelto di continuare con la propria avventura politica. Il "sindaco sceriffo" sarà quindi tra i candidati alle prossime elezioni comunali: la tornata si terrà il 3 e 4 ottobre in 237 comuni di regione Lombardia. Il turno di ballottaggio si terrà il 17 e 18 ottobre.

Questo l'annuncio di De Capitani:

“Quindi mi ricandido a sindaco per la terza volta con tante idee nuove per Pescate, la riqualificazione turistica delle sponde a lago in località la Punta, in via Alzaia e al parco Addio Monti, l’ampliamento della palestra comunale e degli spazi della scuola media , un nuovo parcheggio interrato in via Giovanni 23esimo e la realizzazione di una palazzina polifunzionale con spazi per i giovani, per gli sport minori e attività culturali. Con me tutti i consiglieri uscenti che mi sono stati accanto in questi anni e l’ingresso in lista di tre volti nuovi”.