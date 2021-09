Elezioni amministrative 2021 | Tutte le liste nei singoli comuni e i candidati

Si vota in 21 Comuni, in 12 di questi sono candidati i sindaci uscenti. Coinvolti paesi popolosi quali Galbiate, Colico, Olginate, Olgiate Molgora, Barzanò. Chiamati alle urne oltre 70mila elettori

Arriva l'autunno e porta con sé una nuova tornata elettorale. Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 saranno chiamati alle urne gli elettori di 21 comuni della provincia di Lecco, un numero non indifferente, per un totale di 58.820 elettori (dati dal Ministero dell'Interno, aggiornati al 31 dicembre 2020) su una popolazione complessiva (nei comuni coinvolti) di 70.580. In tutto verranno allestite 65 sezioni.

Si vota per il rinnovo del Consiglio comunale in alcuni centri importanti e fra i più popolosi della provincia: Galbiate (9°), Colico (10°), Olginate (11°), Olgiate e Barzanò, tutti sopra i 5.000 abitanti. Particolarmente importante la tornata a Galbiate, a più di un anno dal commissariamento del Comune. Su 21 sindaci uscenti sono di nuovo in lizza in 12, mentre a Varenna va in scena la sfida tra due candidati già primi cittadini.

I cittadini potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Subito dopo avrà inizio lo spoglio delle schede.

Le liste comune per comune

Di seguito l'elenco dei comuni in cui si vota, con le rispettive liste e i candidati sindaco.

(NB - Comune, popolazione legale, sindaco uscente, lista, candidato sindaco)

? Barzanò (5.171), Giancarlo Aldeghi

Impegno Civico, Gualtiero Walter Chiricò

Ieri, oggi e domani Barzanò, Edoardo Colzani

? Bellano (3.583), Antonio Rusconi

Bellano guarda avanti!, Antonio Rusconi

Progetto Comune, Andrea Nogara

Bellano si rinnova, Federico Goretti

? Brivio (4.686), Federico Airoldi

Brivio Rinasce, Federico Airoldi

Cambio di passo, Massimiliano Colla

? Cernusco Lombardone (3.851), Giovanna De Capitani

Identità e futuro Nuova Cernusco, Gennaro Toto

Un passo avanti Insieme Cernusco, Gabriele Gavazzi

? Cesana Brianza (2.348), Eugenio Alfonso Galli

Vivi Cesana, Pier Giuseppe Castelnuovo

Cesana 4.0, Luisa Airoldi

? Colico (7.473), Monica Gilardi

Noi per Colico, Monica Gilardi

Colico di tutti, Raffaele Grega

Più Comunità, Dario D'Andrea

? Crandola Valsassina (273), Matteo Manzoni

I nostri monti, Matteo Manzoni

Crandola e Vegno per tutti, Pietro Giumelli

? Cremeno (1.438), Pier Luigi Invernizzi

Insieme per crescere Cremeno e Maggio, Pier Luigi Invernizzi

La voce, Paolo Terzaghi

? Galbiate (8.587), *commissariato

Prima Galbiate, Angelo Agostani

Agenda Galbiate, Giovanni Montanelli

Galbiate Riparte, Attilio Tentori

? Garlate (2.617), Giuseppe Conti

Paese Vivo, Giuseppe Conti

? Montevecchia (2.480), Franco Carminati

Montevecchia al centro, Ivan Pendeggia

Montevecchia sempre insieme, Carmela Palella

Montevecchia etica, Giovanni Castagni

? Morterone (34), Antonella Invernizzi

Partito Gay Lgbt+, Andrea Grassi

Morterone Insieme, Dario Pesenti

? Nibionno (3.630), Claudio Usuelli

Nibionno Protagonista, Laura Puttini

Tutti insieme per Nibionno, Laura Di Terlizzi

? Olgiate Molgora (6.190), Giovanni Battista Bernocco

Olgiate Rinasce, Giovanni Battista Bernocco

Olgiate Cambia Passo, Stefano Golfari

? Olginate (7.102), Marco Passoni

Olginate si cambia, Riccardo De Capitani

Olginate 2030 - Continuità e rinnovamento, Marco Passoni

? Perledo (1.025), Fernando De Giambattista

Perledo Guarda avanti, Fabio Festorazzi

Vivere Perledo, Gianpaolo Venini

Perledo Viva, Marinella Sala

? Pescate (2.188), Dante De Capitani

Pescate per le libertà-De Capitani sindaco, Dante De Capitani

? Santa Maria Hoè (2.207), Efrem Brambilla

Una speranza per Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla

? Sirtori (2.920), Davide Maggioni

Cambiamo Sirtori, Matteo Rosa

Insieme per Sirtori, Palo Negri

? Varenna (765), Mauro Manzoni

Lista civica per Varenna, Carlo Molteni

Vivere Varenna, Mauro Manzoni

? Viganò (2.012), Fabio Bertarini

Il sindaco di tutti, Fabio Bertarini