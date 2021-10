Elezioni Lago e Valsassina, Rusconi si riconferma sindaco a Bellano

Affermazione clamorosa del primo cittadino uscente con mille voti sul secondo. Crandola, in Comune ancora Matteo Manzoni. A Morterone trionfa Dario Pesenti

Altri cinque anni in Amministrazione. Vittoria netta a Bellano per Antonio Rusconi, che si riconferma primo cittadino anche nel prossimo mandato: 1.350 voti per un'affermazione senza appello, più del doppio della somma delle due liste avversarie: Andrea Nogara (Progetto Comune) ne ha raccolti 357 mentre Federico Goretti di "Bellano si rinnova" si è fermato a 286.

"Siamo contenti che i bellanesi ci abbiamo premiato, è stato riconosciuto il lavoro di cinque anni che è stato davvero impegnativo, e che vogliano guardare avanti insieme - ha commentato a caldo, a Lecco Today Rusconi - Ci rimettiamo subito al lavoro, sono tante le opere avviate da portare avanti, con Cotonificio, passaggio a livello, Orrido; siamo molto motivati. Ringrazio tuti i componenti della squadra, sono sicuro che saprà lavorare bene per Bellano. Ringrazio anche la mia famiglia che mi sopporta e supporta nelle mie iniziative e scelte di vita". Irene Alfaroli è la più votata tra i candidati consiglieri. Per quanto rigiaurda l'affluenza, a Bellano ha votato il 61,27%, una contrazione sensibile rispetto al 66,42% dell'ultima tornata elettorale.

Crandola

A Crandola, dove hanno votato 180 elettori (il secondo dato più alto della provincia con il 70,31% di voti, fu 81,17% nel 2016), si riconferma sindaco Matteo Manzoni (I nostri monti, nella foto) che ha fatto registrare il 73,26% contro il 26,74% dello sfidante Pietro Giumelli di "Crandola e Vegno per tutti".

Morterone

Il dato più alto della provincia si è registrato a Morterone, affluenza all'81,48% ma con soli 22 elettori. Va sottolineato che alle ultime elezioni votò solo il 54,84% degli aventi diritto. Il nuovo sindaco è Dario Pesenti della lista "Morterone Insieme" con 12 voti contro i 9 dello sfidante Andrea Grassi (Partito Gay Lgbt+), per una percentuale del 57,14%. Pesenti succede ad Antonella Invernizzi.

Varenna

Dato controcorrente a Varenna, dove hanno votato più cittadini rispetto al 2016: ben il 69,22% contro il 67,79%. Gli sfidanti: Mauro Manzoni (Vivere Varenna), Carlo Molteni (Lista civica per Varenna)

Cremeno

A Cremeno ha votato il 62,49%, cinque anni fa si recò alle urne il 69,35% degli aventi diritto. In lizza Pierluigi Invernizzi (Insieme per Crescere) Paolo Terzaghi (La Voce)

Perledo

A Perledo molti più voti: il dato finale è 66,14% (cinque anni fa 53,79%). I candidati: Perledo Guarda avanti, Fabio Festorazzi; Vivere Perledo, Gianpaolo Venini; Perledo Viva, Marinella Sala.

(in aggiornamento)