Olginate premia ancora Passoni: sindaco con il 56% dei voti

Successo per la lista civica di area centrosinistra contro la formazione guidata da Riccardo De Capitani. A Brivio trionfa Airoldi, bis anche per lui

Olginate conferma sindaco Marco Passoni. Con quasi il 56% dei voti il primo cittadino uscente, 44 anni, espressione della lista civica "Olginate 2030 - Continuità e rinnovamento" vince questa tornata amministrativa con un risultato ancora più netto rispetto a quello di cinque anni fa quando si era imposto, sempre contro l'attuale sfidante Riccardo De Capitani di "Olginate Si Cambia" con cinquanta preferenze (e contro una terza lista di sinistra in corsa).

Questa volta la sfida è stata a due e Marco Passoni ha vinto le amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 con 370 voti di scarto. Questo il verdetto ufficiale dei 5 seggi presenti in paese. Marco Passoni è stato eletto sindaco con 1.772 voti (55,83%), Riccardo De Capitani ha invece ottenuto 1.402 preferenze (44,17%). La maggioranza ottiene 8 seggi in Consiglio comunale, mentre l'opposizione 4.

Per quanto riguarda l'affluenza, ricordiamo che a Olginate ha votato il 58,31% dei cittadini (su 5.627 elettori aventi diritto), cinque anni fa l'affluenza era invece stata pari al 63,77%. Le schede nulle sono state 73, le bianche 33 e le contestate 1.

Passoni: "Molto soddisfatti del risultato, premia il lavoro fatto e la squadra. Ora subito al lavoro"

"Sono molto soddisfatto, ci speravo ed è andata bene - dichiara Marco Passoni - credo che questo risultato sia anche il frutto di cinque anni nei quali abbiamo lavorato bene, pur con alcune cose che possono essere migliorate. Abbiamo costruito una squadra forte, con persone conosciute e impegnate. Ora ci rimettiamo subito al lavoro. Intanto - conclude Passoni - voglio esprimere un grazie sincero nei confronti degli olginatesi per la fiducia accordata, hanno scelto da che parte stare". La maggioranza avrà 8 Consiglieri comunali e l'opposizione 4.

Boom di preferenze per Antonio Gilardi. Tutti i Consiglieri eletti

Da segnalare nelle file della maggioranza il boom di preferenze ottenute da Antonio Gilardi (detto Gilardino): ben 407. Con lui in Consiglio comunale per la lista "Olginate 2030" entreranno anche Alessandra Maggi (180 voti), Marina Calegari (167), Elena Invernizzi (153), Micol Missana (124), Pietro Valsecchi (177), Roberta Valsecchi (113) e Luca Besana (88). Nelle file dell'opposizione, insieme a Riccardo De Capitani, per "Olginate si cambia" entreranno in Consiglio comunale: Pasquale Marra (189 voti), Roberta Spreafico (91) e Micaela Pesenti (82).

A Brivio trionfa il sindaco uscente Federico Airoldi: per lui secondo mandato con il 72%

Anche a Brivio gli elettori hanno confermato il sindaco uscente: Federico Airoldi della lista civica "Brivio rinasce" ha vinto con una netta affermazione contro la formazione "Cambio di passo Brivio Beverate" che candidava primo cittadino Massimiliano Colla. Airoldi ha ottenuto ben 1476 voti pari al 72%, mentre il suo sfidante si è fermato a 574 con una percentuale del 28%.