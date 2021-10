Netto trionfo per Monica Gilardi: "i colichesi hanno scelto la continuità"

Uno dei comuni più importanti al voto in questa tornata amministrativa era Colico, dove si presentavano tre liste. Monica Gilardi, sindaco uscente, non solo è stata riconfermata, ma ha vinto con percentuali decisamente alte: 2.362 voti per il 63,39%, davanti a Dario D'Andrea di "Più Comunità", 798 voti (21,51%) e Raffaele Grega (Colico di tutti) che ha collezionato 540 voti pri al 14,8%.

"Io e la mia squadra siamo molto felici perché i colichesi, cui vanno tutti i miei ringraziamenti, hanno premiato il lavoro di questi cinque anni - commenta Gilardi a Lecco Today - e non potevamo nemmeno immaginare in questi termini numerici. Eravamo tre liste ed era lecito aspettarsi un maggiore equilibrio, anche se dall'altra parte il voto si era spaccato, ma di mio non do mai per certo nulla, a maggior ragione in una elezione; sono tanti gli elementi che entrano in gioco e fanno determinare la vittoria o meno di un gruppo. I colichesi hanno premiato il metodo e le persone, quindi si va avanti. Le priorità per le prossime settimane? Vista l'attuale allerta rossa per maltempo mi preoccupo del mio territorio, poi si vedrà, abbiamo da portare avanti i progetti che avevamo esposto in campagna elettorale. La parola d'ordine è continuità".

Il dato definitivo dell'affluenza nel popoloso comunedell'Altolario indica 55.3% contro il 64,42% di cinque anni fa, un calo molto significativo.